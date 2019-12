Famílias celebram o Natal ao ar livre

Rio - Depois de uma noite com chuva e tempo fechado, sol, calor e céu com poucas nuvens. O clima da manhã de ontem foi um presente para os cariocas e turistas que optaram por um programa ao ar livre no feriado de Natal.

O casal de comerciantes Maria Luiza Mariani, de 66 anos, e Ronilson Mariani, de 69, saíram de Itaboraí para curtir um piquenique na Quinta da Boa Vista, em são Cristóvão, com a filha Karol, de 39, e os netos Ana Luiza e Gabriel, ambos de 9 anos.

"Este ano resolvemos mudar o planejamento tradicional. Nada como aproveitar o bom tempo com quem amamos e em contato com a natureza", explica Maria Luiza. A experiência foi aprovada pela pequena Ana Luiza, que levou seu 'bichinho de estimação' para o primeiro passeio. "Ele é mansinho, não está nem latindo", brinca a menina, se divertindo com o novo brinquedo.

O casal da Tijuca, Paola Temponi, de 35 anos, e Jean Temponi, de 37, também aproveitou o dia quente para passear ao lado do cãozinho que é parte da família. "Era só um passeio para curtir a manhã de sol, mas ele não se aguentou e foi dar um mergulho. Foi inesperado, tanto que nem trazemos o presente de Natal dele, uma coleira específica para usarmos na água", disse Jean.

Nas calçadas do estádio Engenhão, no Engenho de Dentro, o presente do Papai Noel ajudou no 'combate' ao calor. A bordo do seu caminhão de bombeiros elétrico, Artur Rampázio, de 3 anos, aproveitava o novo brinquedo ao lado do pai e da avó.

"Ele sempre gostou dos bombeiros. Há poucas semanas o levamos para conhecer o batalhão da Barra da Tijuca, onde entrou num caminhão de verdade. Ele adorou e foi daí que surgiu a ideia do presente. Ele está curtindo muito", disse Artur Rampázio, de 36 anos, pai do pequeno bombeiro.

Em Madureira, o segundo Natal da bebê Júlia Figueiredo, de 1 ano e 7 meses, também foi ao ar livre. "Viemos aproveitar esse dia lindo com ela e ainda desgastar toda a comilança da ceia de Natal", brinca o pai da menina, Carlos Ribeiro.