Barcas mudam trajeto e escala na Ilha fica obrigatatória

Rio - Há pelo menos 14 anos o auxiliar de telemarketing Carlos Eduardo dos Santos faz, de barca, o trajeto Paquetá-Praça 15. Ele conta que há um ano acorda todos os dias às 5h45 para pegar o transporte, que sai da ilha às 6h30, e chegar ao trabalho por volta das 8h. Mas, a partir do próximo dia 30, ele vai ter sua rotina alterada por conta dos novos horários de saída das barcas.

Além de Paquetá, as mudanças anunciadas pela CCR Barcas se estendem às linhas de Cocotá e Arariboia, sendo que a última terá início a partir do dia 2 de janeiro, com alterações apenas no intervalo entre as viagens, que passa de dez para 15 minutos nos períodos de pico: das 6h30 às 10h10 (Arariboia-Praça 15) e das 16h30 às 20h10 (Praça 15-Arariboia).

"A mudança vai radicalizar demais a minha rotina. Terei que acordar quase duas horas mais cedo para pegar a barca de 5h. Se eu perder esse horário, fico sem emprego", reclama Carlos.

Ao todo, serão 14 viagens extintas do trajeto, apenas 20 continuarão. Dessas, sete terão o trajeto alterado e vão passar pela estação do Cocotá, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Com a mudança, o trajeto Paquetá-Praça 15 vai passar de 50 minutos para 1h40.

Há cinco anos trabalhando no Centro do Rio, a auxiliar administrativa Bárbara Vargas Ferreira vai conversar com seus chefes para tentar adaptar um novo horário: "Isso vai mudar a vida de muita gente".

Agência reguladora afirma que CCR pode ser penalizada

No sábado, a Agetransp anunciou aumento de tarifas a partir de 12 de fevereiro. As passagens das linhas Praça 15-Arabiboia, Praça 15-Paquetá e Praça 15-Cocotá sobem de R$ 6,30 para R$ 6,50. Já o valor entre a Praça 15 e Charitas irá para R$ 18,20. Em nota, a Agetransp informou que não foi avisada e ainda não há decisão final. Segundo a agência reguladora, a CCR pode ser penalizada caso altere os horários antes que o órgão seja notificado pela Justiça do Rio de Janeiro. A CCR anunciou as mudanças alegando que são para "adequar a oferta à demanda, reduzindo os impactos da crise financeira". A concessionária afirma estar respaldada pela Justiça.