Homem morre após carro bater contra poste em Augusto Vasconcelos

Rio - Um homem identificado como Zelber Junior morreu e outros dois ficaram feridos após uma colisão contra um poste, na madrugada desta quinta-feira. O acidente aconteceu na Cesário de Melo, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros os outros dois ocupantes do carro, Antonio Brante e Everton Domingos, de 36 anos, foram resgatados para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste do Rio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) as vítimas têm estado estável.

Policiais Militares do 40ºBPM (Campo Grande) foram acionados para a ocorrência. O local está preservado. O caso está foi encaminhado para a 35ªDP (Campo Grande).