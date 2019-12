Rio - Um homem se jogou na Lagoa Rodrigo de Freitas para fugir de uma blitz montada por agentes do 23ºBPM (Lagoa), na Avenida Borges de Medeiros, na Zona Sul do Rio. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira. O carro que o homem dirigia foi abandonado no local.

De acordo com a Polícia Militar, os militares realizaram buscas na região e o suspeito não foi localizado. No veículo, que não consta como roubado, foi apreendido um simulacro de pistola. O caso foi registrado na 15ªDP (Gávea).