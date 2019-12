Réveillon do Rio terá 12 palcos espalhados pela cidade

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou todos os shows organizados pela cidade para receber 2020. São 12 palcos da Zona Oeste à Zona Sul da cidade com diversos artistas para animar a noite. Copacabana terá o espetáculo com seis apresentações no total, além da queima de fogos.

A RiotTur informou em uma coletiva realizada nesta quinta-feira, no Centro de Operações da Prefeitura, que a festa em Copacabana vai contar com 14 minutos de queima de fogos com 16,9 toneladas de fogos e 10 balsas oceânicas sincronizados com uma trilha sonora desenvolvida para a ocasião. Os outros shows serão realizados na Ilha de Paquetá, Parque Madureira, Ilha do Governador, Guaratiba, Sepetiba, Ramos, Penha, Flamengo e Barra da Tijuca, esses dois últimos também terão queima de fogos.

Confira a programação:

Programação das 20h às 3h.



Ilha do Governador - Praia da Bica

DJ

Banda Charles Bronson

Michael Sullivan

Pique Novo



Ilha de Paquetá - Praia da Moreninha

DJ

Samba Bom

Bocaloka



Sepetiba - Praia do Recôncavo

DJ

Matheuzinho

Gustavo Lins



Madureira - Parque Madureira

Dj

Galocantô

Clareou

Ramos - Piscinão de Ramos

DJ

Banda Black White

Balacobaco

Suel



Penha - IAPI da Penha

DJ

Marco Vivan

Rosil

Swing Simpatia

Guaratiba - Rua Barros de Alarcão

Thiago Soares

Bem Mais

Mister Dan



Flamengo - Praia do Flamengo



DJ

Banda JR

Dani

Primeiro Amor

Revelação

Naldo Benny



Copacabana - Palco principal - em frente ao Copacabana Palace



Das 19h às 3h.



Anayle Sullivan

Allyrio Mello

Diogo Nogueira

Ferrugem

Queima de fogos

DJ Marlboro

Escola de Samba da Mangueira

Das 20h às 3h



Palco Verão TIM Rock – Posto 3

DJ Dodô



Palco Verão TIM Pop – Leme

DJ Giordanna Forte



Palco Verão TIM Samba – Posto 5

DJ MAM

Melhor maneira de chegar à festa

O esquema de metrô também entrará em operação especial para o ano novo. Os 158 mil bilhetes especiais para o Réveillon já começaram a ser vendidos no último dia 09. A partir do dia 26 o público só encontra as passagens na estação da Carioca, das 10h às 21h. A concessionária disponibilizou 5 mil cartões a mais este ano, por conta da grande procura registrada em 2019.

O cartão de ida e volta será vendido por R$ 9,20. Já os cartões somente de ida ou de volta custarão R$4,60, o mesmo valor da tarifa do MetrôRio. Cada cliente tem o limite de compra de até dez cartões.

Fique atento

A partir das 19h, não serão aceitos os cartões unitário, pré-pago e Giro do MetrôRio, nem os cartões da RioCard (Bilhete Único e Vale-Transporte) e o sistema de pagamento por aproximação (NFC). Nas estações General Osório, Cantagalo e Siqueira Campos esses cartões serão aceitos até as 23h59. Os cartões unitário,

pré-pago e Giro do MetrôRio, os cartões da RioCard e o pagamento com tecnologia NFC voltarão a valer a partir das 7h do dia 1o de janeiro, junto com o funcionamento normal das estações, em horário de feriado.