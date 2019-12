Polícia Federal prende homem que recebeu notas falsas pelos Correios

Rio - Um homem de 37 anos foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira, ao receber notas falsas pelos Correios.



No pacote havia mil reais distribuídos em 10 notas de R$ 100 falsas. As cédulas tinham até mesmo as marcas holográficas idênticas as das notas originais. A prisão aconteceu no bairro Engenho da Rainha após uma denúncia anônima.



O homem foi encaminhado para a Superintendência Regional no Rio de Janeiro, e responderá pelo crime de moeda falsa, previsto no artigo 289, § 1º do Código Penal, podendo pegar de 3 a 12 anos de prisão.