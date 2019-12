Frente Integralista nega conhecer grupo que assumiu ataque ao Porta dos Fundos

Frente Integralista Brasileira (FIB) negou que tenha alguma relação com o grupo que disse ser responsável pelo ataque à sede do Porta dos Fundos. Comando de Insurgência Popular Nacionalista, como se autointitula, disse que faz parte da "família integralista brasileira" e assumiu a autoria do crime, Rio - Anegou que tenha alguma relação com o grupo que disse ser responsável pelo ataque à sede do Em vídeo divulgado nesta quarta-feira , o, como se autointitula, disse que faz parte da "família integralista brasileira" e assumiu a autoria do crime, que aconteceu na madrugada de terça

"O grupo em questão é desconhecido pela FIB e não possuímos com ele qualquer relação. Não temos certeza sobre a autenticidade do vídeo, e por isso não descartamos a possibilidade de ter sido um material forjado com o fim de incriminar os integralistas", a frente defendeu, em comunicado.

Nas imagens, três pessoas encapuzadas aparecem com uma bandeira do Império brasileiro estendida sobre uma mesa. Um deles lê um comunicado, com a voz alterada, explicando os motivos que teriam levado à ação.

"O uso de máscaras para tais fins é, com efeito, uma atitude anti-integralista. Aliás, nosso Manifesto-base, o Manifesto de Outubro, de Plínio Salgado, assim afirma: a nossa campanha é cultural, moral, educacional, social, às claras, em campo raso, de peito aberto, de cabeça erguida. Quem se bate por princípios não precisa combinar cousa alguma nas trevas. Quem marcha em nome das ideias nítidas, definidas, não precisa de máscaras", a FBI acrescentou.