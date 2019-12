Projeto cria corredores verdes no Rio

Uma cidade mais verde e fresca é a perspectiva da prefeitura para o Rio de Janeiro em 2030. É quando estarão crescidas as 700 mudas de árvores plantadas desde setembro na chamada Via Verde, corredor de seis quilômetros na Avenida Martin Luther King Junior, que engloba os bairros de Del Castilho, Engenho da Rainha e Inhaúma, na Zona Norte. O plantio, que terminou no dia 20 de novembro, será expandido para outras áreas da cidade.

O projeto pretende criar 'ilhas de frescor' a cada 15 minutos de caminhada em qualquer direção da via, para combater as 'ilhas de calor' causadas pelo aquecimento das regiões com alto grau de urbanização. A mudas começaram a ser plantadas no Dia da Árvore, 21 de setembro, e estão situadas a cinco metros de distância umas das outras, para não prejudicar a iluminação pública.

As mudas são de 30 espécies nativas da Mata Atlântica, incluindo árvores como Ipê Amarelo, Jenipapo, Jerivá, Paineira, Pau Brasil e Pau-Ferro. Segundo a prefeitura, além de reduzir a temperatura ambiente, as 'ilhas de frescor' ajudam na criação de microclimas mais frescos sob as copas das árvores, melhoram a qualidade do ar e reduzem a poluição sonora.

"Nossa meta é plantar as 'ilhas de frescor' em todos os bairros do Rio de Janeiro. Com as altas temperaturas do verão, essa iniciativa significa qualidade de vida para os moradores da cidade", afirmou o secretário municipal do Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos, Felipe Michel.