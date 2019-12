Detran abre inscrições para cursos de motofrete, mototáxi e transporte escolar

Rio - O Detran vai abrir, a partir da meia noite deste sábado (28), as inscrições para novas turmas dos cursos de motofrete, mototáxi, atualização de motofrete e transporte escolar. As aulas serão ministradas na Escola Pública de Trânsito ( Avenida Mem de Sá, 163), na Lapa, na região central do Rio.



São duas turmas para o curso de motofrete. As aulas começam no dia 6 de janeiro, vão até o dia 13 e serão oferecidas no turno da manhã, das 8h às 12h30, e também no turno da tarde, das 13h às 17h30. Para a turma de mototaxistas, o curso acontece à tarde, das 13h às 17h30. A turma de atualização de motofrete terá turno integral, das 8h às 15h10, em dois sábados: 11 e 18 de janeiro. Já o curso de transporte escolar, será no turno da manhã, das 8h às 12:30h, de 6 de janeiro até o dia 17.



Os interessados devem ter no mínimo 21 anos e carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria A há pelo menos dois anos. O aluno deverá apresentar o original do CRLV do veículo, em seu nome ou do proprietário (caso a motocicleta não seja própria), e, se for o caso, autorização para o uso. Para o curso de transporte escolar, o condutor precisa estar habilitado, no mínimo, na categoria D.



Os cursos são gratuitos, e os candidatos não podem estar com o direito de dirigir cassado ou suspenso nem ter antecedentes criminais.



As inscrições ficarão abertas até o final do dia 31, caso as vagas não sejam preenchidas.