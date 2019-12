Três transatlânticos chegam ao Rio para a festa da virada

Rio - A partir das 8h de segunda-feira começa a movimentação de turistas que chegam ao Rio de Janeiro nos três transatlânticos que ficarão ancorados no Pier Mauá. Além de permitir que os visitantes conheçam a cidade, no dia 31, à noite os navios partem para assistir ao espetáculo da virada com uma vista privilegiada do mar, em Copacabana. São eles: MSC Musica, Costa Pacífica e o internacional Azamara Pursuit.



Apenas neste dia haverá um fluxo em torno de 10 mil pessoas no Pier Mauá, contando com embarque e desembarque. Essa movimentação pode injetar aproximadamente R$ 3 milhões na economia do município.



Os turistas são recepcionados no terminal de cruzeiros localizado nos armazéns 4 e 5 do Pier Mauá, sendo o embarque realizado no Armazém 4. O Pier Mauá atinge o maior número de transatlânticos internacionais dos últimos 20 anos. De outubro de 2019 até abril de 2020 vão ser no total 112 atracações, 37 navios, sendo 27 internacionais e 10 nacionais. Oito deles estão vindo ao Rio de Janeiro pela primeira vez.



Na última temporada (2018/2019) o Pier Mauá recebeu 100 atracações, com a média de 380 mil turistas, entre passageiros e tripulantes. Para essa temporada houve um aumento de 12 atracações, o número de navios aumentou em 10 e a previsão de turistas no embarque, desembarque e trânsito passou de 380 mil para 425 mil, o que representa um aumento de 12% em relação à temporada anterior. O número de navios internacionais também aumentou passando de 19 para 27.