Rio - Algumas praias da Região dos Lagos estão irreconhecíveis. É que há 10 dias plantas típicas de água doces sujam o mar e a areia de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio. De acordo com especialistas, a vegetação vem de lagoas de Carapebus, no Norte Fluminense.

Equipes das prefeituras dos municípios, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e voluntários realizam mutirões de limpeza nas praias atingidas. Segundo os órgãos, não há dano ambiental, pois estes tipos de plantas, conhecidas como taboas, são inofensivas e a retirada está sendo feita por questão estética.

Até o momento, mais de 700 toneladas de vegetação já foram retiradas.