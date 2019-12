Programa Estadual de Transplantes atinge recorde de 304 doações

Rio - O Programa Estadual de Transplantes (PET) alcançou, nesta quarta-feira (25), o recorde de 304 autorizações para doações de órgãos no Rio de Janeiro. A melhor marca havia sido contabilizada em 2015, com 303 casos. Em 2018, foram 261, o que, até o momento, gerou aumento de 16,4%. A previsão da Secretaria de Estado de Saúde (SES) é investir R$ 25 milhões no PET em 2020, e uma das metas, zerar a fila de transplantes de córnea até 2022.



Só neste mês de dezembro foram 35 doações, ultrapassando as 33 registradas em julho passado.De acordo com a SES, a secretaria tem investindo no programa com o objetivo de colocá-lo entre os quatro mais bem colocados do Brasil. Hoje, o PET, que já ocupou a pior posição do país, está em 8º lugar. A proposta é capacitar profissionais para que eles estejam aptos a reverter negativas de familiares, além de ampliar o número de Organizações de Procura de Órgãos (OPOs) em solo fluminense.



“Queremos aumentar em 20% o número de doações em relação à meta histórica alcançada neste 2019. O investimento de R$ 25 milhões vai nos ajudar a expandir essa rede de transplantes no estado, já que nossas equipes estarão atuando em hospitais de diversos municípios”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos.



A autorização familiar é a única forma de o transplante acontecer. Para tratar desse tema num momento delicado como o luto, a capacitação de profissionais é fundamental. Por isso, desde maio, especialistas em abordagem sensível têm ministrado treinamentos para profissionais da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), com foco na simulação e recriação de situações práticas do dia a dia. Ainda de acordo com a SES, após esse trabalho, a taxa de autorização das famílias quase dobrou, saltando de 38% para 75%, se comparados os números de abril e junho. A média nacional é de 40%.