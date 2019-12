Rio - A Rio-Santos (BR-101) precisou ser fechada nesta quinta-feira por questões de segurança. A via foi interditada nos dois sentidos em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio, no km 482 às 15h20. Criminosos reagiram a uma operação da Polícia Militar na comunidade de Sapinhatuba I e houve tiroteio intenso.

O trânsito foi desviado no km 481,5, trevo de Angra dos Reis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal as pistas foram liberadas às 16h.

A Polícia Militar informa que, na madrugada desta quinta-feira, militares do 33º BPM (Angra dos Reis) estavam em patrulhamento pela BR-101, altura do bairro Sapinhatuba 1, em Angra, quando foram atacados a tiros por criminosos. Houve confronto na ação.

Após cessarem os disparos, os militares realizaram buscas na região e não houve prisões ou apreensões relacionadas ao fato. O caso foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis).