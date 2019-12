Empresas de ônibus são multadas por falta de acessibilidade para pessoas com deficiência

Rio - Fiscais da Secretaria Municipal de Transportes realizaram uma ação, nesta semana, em diferentes pontos da cidade, com foco no equipamento de acessibilidade dos ônibus. Ao todo, a equipe vistoriou 80 veículos de 25 linhas diferentes, englobando os quatro consórcios atuantes na cidade. Trinta multas foram aplicadas durante a ação, que ocorreu nos Terminais Alvorada, Campo Grande, Américo Ayres, Padre Henrique Otte, e no ponto final da Rua Aristides Caire.



Entres as irregularidades encontradas, estão inoperância do equipamento de acessibilidade, vistoria vencida, bancos rasgados e pneus carecas.



Dos 80 ônibus fiscalizados, 11 motoristas não souberam operar corretamente o dispositivo para embarque e desembarque de pessoas com necessidades especiais. Neste caso, a SMTR informa ao consórcio responsável sobre a inabilidade do condutor, para que reforcem o treinamento aos seus funcionários.



Ao longo do ano de 2019, a SMTR aplicou mais de 150 multas aos consórcios por inoperância do equipamento de acessibilidade.