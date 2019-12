Gato Fominha! Cedae encontra ligações clandestinas em bar e trailer

Rio - Técnicos da equipe de Segurança Empresarial da Cedae identificaram nesta quinta-feira (26) duas ligações clandestinas, popularmente conhecidas como "gatos", em um bar e restaurante em Botafogo e em um trailer de lanches em Irajá.



Em Botafogo, foi encontrada ligação com diâmetro de três quartos de polegada em bar e restaurante na Praia de Botafogo. O “gato” era utilizado para abastecer uma cisterna de 8 mil litros e duas caixas d’água com capacidade de armazenar mil litros cada uma. O fato foi registrado na Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD).



Já na Rua Manuel de Araújo, em Irajá, técnicos flagraram ligação de meia polegada de diâmetro em um trailer de lanches. Nenhum responsável foi identificado no local no momento da operação.



Vale lembrar que furto de água é crime tipificado no artigo 155 do Código Penal. Denúncias de ligações clandestinas de água podem ser feitas pelo site www.cedae.com.br ou pelo telefone 0800-282-1195.