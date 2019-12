Restaurante na Ilha do Governador é multado em R$ 5 mil por falta de higiene

Rio - Um restaurante no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, foi multado em R$ 5.600 por uso de óleo vegetal saturado e más condições de higiene. A Vigilância Sanitária foi acionada por um consumidor que encontrou um camarão na porção de batata frita.

De acordo com o órgão, o óleo utilizado pelo estabelecimento tinha alteração de cor, odor e espuma na superfície. Além disso, os fiscais também encontraram entulhos no depósito de descartáveis, lixeira sem pedal e tábuas de corte danificadas.

O material inadequado foi descartado e os fiscais emitiram um termo de intimação com diversas adequações a serem cumpridas em prazos que variam de dez a 60 dias. O estabelecimento foi autuado por falta de higiene e por venda de alimentos impróprios.



Segundo a médica-veterinária Aline Borges, coordenadora de Alimentos do órgão, é importante a participação da população para combater irregularidades. "Se identificar alguma possível irregularidade, registre na Central 1746. Neste caso do restaurante da Ilha, a reclamação envolvia dois grandes riscos à saúde. Um deles é o óleo saturado, que pode provocar até câncer. O outro é a contaminação cruzada. É que o camarão tem diversas substâncias alergênicas que podem levar à morte. Imagina uma pessoa alérgica comer uma batata frita feita no mesmo óleo do camarão? Por isso, o consumidor deve estar sempre atento e denunciar", alerta.