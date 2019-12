Governo do Estado oficializa patrocínio ao Revéillon 2020

Rio - O Governador Wilson Witzel oficializou, nesta quinta-feira, o patrocínio do Governo do Estado ao Revéillon 2020. Por meio da Lei de Incentivo à Cultura, foram destinados R$ 5,5 milhões para a grande festa da virada, que acontece na praia de Copacabana.

A Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa estabeleceu parceria com as empresas Ambev e Tim Brasil. A primeira destinou R$ 2 milhões e a segunda R$ 3,5 milhões, respectivamente, para o Revéillon, que deve atrair 2,8 milhões de pessoas.

"Quero agradecer às empresas Ambev e Tim Brasil, que vão destinar R$ 5,5 milhões para a festa em Copacabana. Os recursos serão repassados à SRCOM, empresa responsável pelo evento. Queremos promover o Rio, de janeiro a janeiro, e estamos trabalhando para isso. Temos feito a nossa parte, com investimentos no turismo e em entretenimento", disse o governador.

Segundo a secretária de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, o apoio do Governo do Estado ao Revéillon 2020, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, permitirá um retorno de aproximadamente R$ 15 milhões aos cofres públicos estaduais.



"Estamos contabilizando um retorno de pelo menos três vezes com este grande evento. São quase 3 milhões de pessoas comemorando a passagem do ano, uma festa que gera ainda 50 mil empregos diretos e indiretos no viés da Economia Criativa", ressaltou.



O Governo do Estado, já no início do ano que vem, promoverá o Festival Verão Tim. Serão nove finais de semana com shows gratuitos nas praias de Copacabana e Ipanema. Foram destinados R$ 3,9 milhões para o evento, por meio da lei de Incentivo à Cultura.