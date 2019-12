Marinha e Companhia Docas assinam convênio para controle do tráfego na Baía de Guanabara

Rio - A Marinha do Brasil e a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) assinaram um Convênio de Cooperação para o controle do tráfego aquaviário na Baía de Guanabara. Com o acordo, as duas instituições compartilharão o uso de equipamentos e de informações em áreas de interesse comum.



Segundo as instituições, a implantação integrada dos dois sistemas representará uma grande vantagem econômica e estratégica para a Autoridade Marítima e para a Autoridade Portuária. Serão compartilhados equipamentos instalados em quatro estações remotas localizadas na Baía de Guanabara, tais como sensores meteorológicos e oceanográficos, radares, marégrafos e câmeras de longo alcance com capacidade de obter imagens térmicas, dentre outros sistemas.



Ainda de acordo com a Marinha e a CDRJ, o convênio irá beneficiar a segurança da navegação, reduzir o risco de acidentes com navios, aumentar a eficiência das operações portuárias, propiciar maior controle e prevenção de acidentes ambientais, monitorar as variáveis ambientais para prevenir seus efeitos às atividades portuárias, reduzir o tempo de reação na tomada de decisões, melhorar o intercâmbio de informações entre os diversos atores envolvidos nas atividades portuárias, tais como Serviços Aliados, Armadores, Empresas de Navegação, Agências e Operadores, de acordo com os padrões estabelecidos pela Organização Marítima Internacional (IMO), dentre outras metas.



“Com esse monitoramento ativo de toda a Baía de Guanabara, conseguiremos controlar o fluxo de embarcações que utilizam a infraestrutura aquaviária dos Portos do Rio de Janeiro e Niterói para melhorar a segurança da navegação nos canais de acesso aos portos, nas áreas de manobra e nos fundeadouros”, explicou o Diretor-Presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro, Vice-Almirante Francisco Antônio de Magalhães Laranjeira.



Já o Comandante de Operações Navais, o Almirante Puntel, afirmou: “A parceria entre estas duas Instituições representa uma sinergia de esforços para um objetivo comum, o emprego eficiente de recursos públicos. Além disso, abre caminho para novas cooperações no sentido de aumentar a segurança marítima e o controle do tráfego aquaviário”.