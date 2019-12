Criminoso é preso por estuprar uma mulher e duas crianças durante roubo a domicílio

Rio - Equipes do 32º BPM (Macaé) prenderam um criminoso apontado como o autor de estupros a três vítimas, sendo elas uma empregada doméstica e duas crianças. O homem roubava uma residência, em Rio das Ostras, no litoral norte do Estado quando cometeu os abusos.

O criminoso foi encontrado com base em dados coletados pelo setor de Inteligência da unidade. Os policiais interceptaram o acusado quando se dirigia à rodoviária da cidade, tentando fugir do município. Com o criminoso foram apreendidas joias, relógios, telefones e dinheiro levados no momento do roubo. A ocorrência foi apresentada na 128ª DP (Rio das Ostras), onde o preso foi autuado pelos crimes de roubo, estupro e estupro de vulnerável.