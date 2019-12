CCR Barcas adia para 7 de janeiro mudanças operacionais nas linhas

Rio - A concessionária CCR Barcas decidiu adiar para o dia 7 de janeiro as alterações após receber um ofício da Agetransp questionando a decisão judicial que autoriza a implementação das medidas operacionais anunciadas para as linhas Arariboia e Paquetá e Cocotá.



"Em respeito aos seus usuários, ao Estado do Rio de Janeiro e à Agência Reguladora, o período de comunicação das referidas medidas será estendido até o dia 7 de janeiro. Não obstante essa certeza quanto à aplicação imediata da decisão, a Concessionária, em respeito ao referido ofício recebido, levará os seus termos ao conhecimento do Juízo onde o processo tramita, requerendo a intimação formal do Estado do Rio de Janeiro (Setrans) e da Agência para o cumprimento da decisão proferida", informou o comunicado da empresa.



Ao DIA, o presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Dionísio Lins, notificou a CCR Barcas, nesta sexta-feira, cobrando explicações sobre os motivos que levaram a concessionária a alterar a grade de viagens sem aviso prévio à agência reguladora (Agetransp) e sem consultar os passageiros. Ele também vai pedir um parecer da Promotoria do Governo do Estado sobre a decisão da concessionária.



"Essas mudanças vão atingir diretamente aos usuários que já tem seu dia-a-dia programado dentro dos horários existentes para irem ao trabalho, escola e tratamentos médicos. Queremos saber se foi realizado algum tipo de estudo técnico sobre o impacto que essa decisão causaria aos usuários e, caso afirmativo, que ele seja apresentado. Para se ter uma idaia, a barca de 8h que faz a linha Cocotá x Praça 15 transporta diariamente, nesse horário, cerca de 600 pessoas. Isso sem falar dos moradores de Paquetá, que têm nas barcas seu único meio de locomoção. Isso é uma verdadeira covardia!", comentou Dionísio Lins.



A CCR divulgou, no início da semana, que as linhas da Ilha de Paquetá e Cocotá (Ilha do Governador) terão seus horários modificados a partir do dia 30 de dezembro. Já a linha que liga a Praça Arariboia, em Niterói, ao Centro do Rio, será alterada a partir de 2 de janeiro. O único meio de transporte para se chegar e sair da Ilha de Paquetá são as barcas.