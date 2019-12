Réveillon 2020: Secretaria de Ordem Pública começa operação de fiscalização

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) inicia, nesta sexta-feira (27), o Viradão da Ordem Pública, ação especial que vai intensificar a fiscalização do comércio, trânsito e transportes nas orlas das zonas Sul e Oeste, pontos turísticos, rodoviárias e aeroportos por conta do Réveillon. Com a participação de diversos órgãos municipais e apoio da Polícia Militar, a força-tarefa atuará 24 horas por dia até a manhã de 3 de janeiro.

Neste primeiro dia de operação, os trabalhos começaram pela Rodoviária Novo Rio, Porto Maravilha, Aeroporto Santos Dumont e Lapa, e vão seguir para o Corcovado e Pão de Açúcar. "Começamos hoje uma grande operação por conta do Réveillon. Vamos trabalhar constantemente para que o cidadão e o turista possam vivenciar esse grande espetáculo que é, sem dúvida, um dos maiores do mundo", disse o secretário municipal de Ordem Pública, Gutemberg Fonseca.



Com planejamento da Subsecretaria de Operações da Seop, o Viradão contará ao longo dos dias com equipes Guarda Municipal e coordenadorias de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer) e Especial de Transporte Complementar (CETC), todos ligados à pasta; das coordenadorias de Controle Urbano (CCU) e de Licenciamento e Fiscalização (CLF), ligadas à Secretaria Municipal de Fazenda; da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; da Subsecretaria de Vigilância Sanitária; e da Polícia Militar, entre outros órgãos.



Cota extra

A medida é uma das novidades da Secretaria para o Réveillon deste ano, que contará ainda com 1.600 cotas extras para a compra da folga do guarda municipal. Com isso, espera-se reforçar o efetivo empregado nas festividades que já é de 1.774 guardas (sendo 616 de trânsito) somente na Praia de Copacabana.



Rio+Seguro

Outra novidade do planejamento estratégico da Seop para atender as demandas do Réveillon 2020 é que a Coordenação Especial do Programa Rio+Seguro, vinculada à pasta, vai funcionar temporariamente direto da base operacional na Praça Serzedelo Correa, em Copacabana. A coordenação tem sede no terceiro andar do Centro de Operações Rio, na Cidade Nova.



Reboques

A Seop também vai atuar em toda a orla, a partir do dia 30, com 40 reboques leves e dois pesados para a Festa da Virada. Um agente da Cfer ficará baseado no Centro de Operações Rio (COR), a partir desta sexta, para agilizar o atendimento a demandas de estacionamento irregular, melhorando a mobilidade da cidade.



Em caso de veículo removido, o cidadão deve acessar a página da Prefeitura na internet para impressão da Guia de Pagamento e de Remoção (GPR). A GPR pode ser impressa num dos dois depósitos da Prefeitura: o da Avenida Pedro II, 67, em São Cristóvão (o principal a receber os automóveis removidos na Zona Sul); e o da Rua Omar Bandeira Ramidan Sobrinho, nº1, no Recreio dos Bandeirantes.



O boleto deve ser pago nos bancos conveniados e não é aceito online. Para a retirada dos veículos apreendidos, devem ser apresentados os comprovantes de pagamento da diária e da taxa de remoção, além da quitação de todas as multas vencidas e débitos pendentes. Os depósitos da Prefeitura funcionam todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h.