Mais de 61% dos cartões de Réveillon do MetrôRio já foram vendidos

Rio - O MetrôRio divulgou que, até as 18h desta sexta-feira (27), já tinham sido vendidos 61,8% dos 158 mil cartões colocados à venda. O horário com maior procura é o das 21h (considerando cartões de ida e de ida/volta), seguido de 20h e 22h. As vendas dos cartões estão sendo feitas somente na estação Carioca do MetrôRio.



Os cartões especiais de Réveillon de ida para os horários de 20h, 21h e 22h esgotaram no segundo dia de venda exclusiva na bilheteria especial na estação Carioca que funciona das 10h às 21h. Os demais horários, inclusive de 20h, 21h e 22h com ida e volta, continuam disponíveis.



A venda acontecerá até o fim do estoque ou até o início da operação especial, às 19h do dia 31. O MetrôRio recomenda que os clientes antecipem sua compra, tendo em vista que no ano passado os cartões se esgotaram no dia 30.



Operação Réveillon



O metrô é o único meio de transporte que dará acesso ao bairro de Copacabana após as 22h. A operação especial de Réveillon vai começar às 19h da terça-feira (31), e termina às 7h da quarta-feira (01). Durante esse período, não serão aceitos os cartões unitário, pré-pago e Giro do MetrôRio, nem os cartões da RioCard e o pagamento por aproximação (NFC) - exceto nas estações General Osório, Cantagalo e Siqueira Campos, onde esses meios serão aceitos até as 23h59m da terça.

Os cartões unitário, pré-pago e Giro do MetrôRio e os cartões da RioCard voltam a valer, em todas as estações, a partir das 7h do dia 1°, quando o metrô inicia o funcionamento no horário de feriado.



O cartão de ida e volta custa R$ 9,20. Já os cartões somente de ida ou de volta custarão R$ 4,60, o mesmo valor da tarifa do MetrôRio. Cada cliente tem o limite de compra de até dez cartões.



Operação Especial



Durante a operação especial de Réveillon, os trens da Linha 2 vão circular da Pavuna a General Osório. As linhas 1/4 vão manter o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico. A estação Cardeal Arcoverde ficará aberta apenas para desembarque das 19h às 23h59 do dia 31.



Entre 0h e 7h do dia 1°, o embarque de passageiros será realizado apenas pelas estações Jardim Oceânico, General Osório, Cantagalo, Siqueira Campos e Cardeal Arcoverde, exclusivamente com o cartão especial de Réveillon. As demais estações do sistema ficarão abertas apenas desembarque.



As bilheterias e máquinas de autoatendimento das estações voltam a funcionar às 5h do dia 1°.



As estações Cidade Nova, Praça Onze, Presidente Vargas, Uruguaiana e Catete ficarão fechadas a partir das 7h do dia 1º e serão reabertas somente às 5h da quarta-feira.





Horários de embarque no Réveillon:



19h às 20h – cartão verde-claro (ida) e verde-escuro (ida e volta);



20h às 21h – cartão azul-claro (ida – ESGOTADO) e cartão azul-escuro (ida e volta);



21h às 22h – cartão rosa-claro (ida - ESGOTADO) e cartão rosa-escuro (ida e volta);



22h às 23h – cartão amarelo (ida – ESGOTADO) e cartão laranja (ida e volta);



23h à 0h – cartão lilás (ida) e cartão roxo (ida e volta);



0h às 5h – cartão cinza (volta).