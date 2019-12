Rio - Dois suspeitos atropelaram um pedestre, nesta sexta-feira, ao tentarem fugir da Polícia Militar durante uma operação da corporação na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a PM, equipes do 14º BPM (Bangu) faziam uma ação na comunidade quando os homens seguiram em uma motocicleta. No entanto, eles acabaram colidindo com uma pessoa na região da Praça Miami.

A corporação não informou a identidade da vítima, nem para onde ela foi socorrida. Já a dupla foi detida e, com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm e drogas ainda não contabilizadas. O caso foi registrado na 32ª DP (Bangu).