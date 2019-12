Homem é resgatado após cair no canal da Avenida Francisco Bicalho

Rio - Um homem, de aproximadamente 45 anos, não identificado, foi resgatado por guardas municipais, na tarde de sexta-feira, após cair sozinho no Canal da Avenida Francisco Bicalho. Com apenas um ferimento leve, ele não quis ir para o hospital e foi liberado para casa.



Os agentes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) utilizaram uma escada de funcionários de uma prestadora de serviços de telecomunicações que estavam passando na região para entrar no canal e retirar o homem, que apresentava sinais de embriaguez.