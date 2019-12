Homem é morto com facada no Grajaú

Rio - Um homem, identificado como Gilvan Teixeira Oliveira, foi assassinado com uma facada, na manhã deste sábado, na rua Barão do Retiro, próximo ao posto de combustível, na subida da Estrada Grajaú-Jacarepaguá, sentido Zona Oeste. O corpo já foi retirado do local e não há congestionamento na via.



As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios (DH) para apurar a morte do homem. A perícia foi feita no local.



Os policiais buscam informações que ajudem a identificar e prender o autor do crime.