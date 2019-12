Motoristas enfrentam lentidão nas rodovias de saída do Rio

Avenida Brasil, na altura do Cajú - Divulgação / COR

Ro - O carioca que pretende deixar a cidade no último fim de semana do ano enfrenta lentidão em algumas rodovias. Segundo o, atem lentidão no sentido Centro, na altura dae trânsito intenso em trechos do Caju.Na, de acordo com a concessionária EcoPonte, o movimento foi intenso durante toda a manhã no sentido Niterói, com tempo de travessia de 35 minutos no final da manhã, quando o normal é de 13 minutos. A ponte, que faz parte da BR-101, dá acesso à Região dos Lagos e ao Norte Fluminense., que opera o trecho da RJ-124 entre a BR-101 em Rio Bonito e a Região dos Lagos, informa que o fluxo hoje está normal.Na, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, o tráfego esteve lento pela manhã na altura de Nova Iguaçu, Piraí e Barra Mansa, segundo a concessionária Nova Dutra.Na, que segue da capital carioca em direção a Belo Horizonte e Brasília, a Concer, que opera o trecho até Juiz de Fora, informa que que devem passar pela rodovia 315 mil veículos na Operação Ano Novo, que começou nesta sexta-feira e termina na quarta. Pela manhã, a movimentação era normal, sem retenções.Quem ficar na capital vai enfrentar muito calor. A previsão do tempo, segundo o sistema Alerta Rio, é de máxima de 36 °C e céu parcialmente nublado, sem chuva.