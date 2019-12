Animais de rua ganham casinhas em Niterói

Rio - Amante e defensor da causa animal, o secretário estadual de agricultura, Marcelo Queiroz, doou casinhas, colchões, comedouros e bebedouros aos cachorros e gatos de rua, que vivem no entrono da sede da secretaria, em Niterói, além de coleiras e crachás para os bichinhos.



“Diariamente gatos e cães são abandonados à própria sorte, e eu não poderia ser indiferente diante desse cenário. Por isso, tomei a iniciativa de ajudar esses animais de alguma forma, e uma das maneiras encontradas, foi fazendo a doação dessas casas e comedouros.”



Essa é uma das colonias que existem há anos em Niterói , e os animais são alimentados diariamente por protetores.



"Temos hoje aqui 9 cães e cerca de 70 gatos, são todos animais abandonados a própria sorte. E dezembro é um mês critico, onde as pessoas abandonam muito mais. Essa doação do secretário Marcelo Queiroz, não poderia ter chegado em hora melhor. Agora os animais estão protegidos da chuva e vão ter um lugar quentinho para dormir." Contou a protetora Patricia De Paula Marins.