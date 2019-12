Rio - A Polícia Militar apreendeu 20 armas em uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, na manhã deste sábado. Um criminoso foi baleado na ação e levado ao Hospital Municipal Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Ainda não há informações sobre a identidade e estado de saúde do homem.

Entre as armas recolhidas, estavam incluídos três fuzis, onze revólveres, duas espingardas, duas pistolas, uma carabina e uma escopeta.

O material apreendido foi encaminhado à 39ª DP (Pavuna).