Rio - Policiais militares do 14º BPM (Bangu), do 40° BPM (Campo Grande) e do Comando de Operações Especiais (COE) realizaram uma ação na comunidade da Coreia, em Senador Camará, para verificar denúncia sobre um possível policial levado por criminosos para o local. Buscas foram realizadas em toda a região e a informação não foi confirmada. Durante as incursões, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) prenderam um criminoso com uma granada e um rádio comunicador. A ocorrência foi apresentada na 35ª DP (Campo Grande).