Roubo a restaurante acaba com perseguição e tiroteio na Taquara

Rio - Dois homens foram presos na tarde deste domingo após uma perseguição de policiais a bandidos. Um deles conseguiu fugir. Segundo a Polícia Militar, equipes do 18° BPM (Jacarepaguá) iniciaram uma ação de cerco após o grupo roubar um restaurante na Taquara, Zona Oeste do Rio.

O veículo com os envolvidos foi interceptado na Estrada do Tindiba, na Taquara. Um dos criminosos saiu do carro atirando e houve confronto. O autor dos disparos conseguiu fugir. Um segundo integrante do grupo foi preso com um simulacro de arma de fogo no próprio veículo. Já o terceiro, que também fugiu na primeira abordagem, foi interceptado em um táxi na Rua Cândido Benício. Os dois foram encaminhados à 32 DP (Taquara).