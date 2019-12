Réveillon: balsas com fogos de Copacabana são vistoriadas nesta segunda-feira

Rio - As 10 balsas com quase 17 toneladas de fogos que vão iluminar o céu durante o Réveillon 2020 em Copacabana vão passar por vistoria na manhã desta segunda-feira. Este ano estão previstos 14 minutos de espetáculo na orla da Zona Sul.

Participam da fiscalização, na Ilha do Fundão, marcada para 10h, a Capitania dos Portos, da Marinha do Brasil, o Corpo de Bombeiros, e a Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos (CFAE), da Polícia Civil. A saída das balsas para a orla começa na madrugada desta terça-feira.



Balsas com fogos artifício da festa de Réveillon de Copacabana são vistoriadas nesta segunda-feira - Estefan Radovicz / Agência O DIA

Melhor maneira de chegar à festa

O Metrô Rio entrará em operação especial para o ano novo. Os 158 mil bilhetes especiais para o Réveillon começaram a ser vendidos no último dia 09. Desde o dia 26 o público só encontra as passagens na estação da Carioca, das 10h às 21h. A concessionária disponibilizou 5 mil cartões a mais este ano, por conta da grande procura registrada em 2019.

O cartão de ida e volta será vendido por R$ 9,20. Já os cartões somente de ida ou de volta custarão R$4,60, o mesmo valor da tarifa do MetrôRio. Cada cliente tem o limite de compra de até dez cartões.

Fique atento

O MetrôRio, que montou um esquema especial para levar o público para Copacabana, informou nesta segunda-feira, que, até as 9h de hoje, foram vendidos 85% dos 158 mil cartões disponibilizados ao público. Agora, só estão disponíveis para venda os cartões das faixas das 19h (ida e volta), 23h (somente ida e também ida e volta) e o de somente volta, entre 0h e 5h.

A bilheteria especial na estação Carioca, que fica em frente à academia SmartFit, funciona hoje até as 21h. A venda acontece até o fim do estoque ou até o início da operação especial, às 19h desta terça-feira, dia 31.

A partir das 19h, não serão aceitos os cartões unitário, pré-pago e Giro do MetrôRio, nem os cartões da RioCard (Bilhete Único e Vale-Transporte) e o sistema de pagamento por aproximação (NFC). Nas estações General Osório, Cantagalo e Siqueira Campos esses cartões serão aceitos até as 23h59.

Os cartões unitário, pré-pago e Giro do MetrôRio, os cartões da RioCard e o pagamento com tecnologia NFC voltarão a valer a partir das 7h do dia 1º de janeiro, junto com o funcionamento normal das estações, em horário de feriado.

Confira as atrações em Copacabana

Palco principal - em frente ao Copacabana Palace

Das 19h às 3h

Anayle Sullivan

Allyrio Mello

Diogo Nogueira

Ferrugem

Queima de fogos

DJ Marlboro

Escola de Samba da Mangueira

Das 20h às 3h

Palco Verão TIM Rock – Posto 3

DJ Dodô

Palco Verão TIM Pop – Leme

DJ Giordanna Forte

Palco Verão TIM Samba – Posto 5

DJ MAM