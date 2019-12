Réveillon em Copacabana: restam apenas 15% dos cartões especiais do Metrô

Rio - O MetrôRio, que montou um esquema especial para levar o público para Copacabana, informou nesta segunda-feira, que, até as 9h de hoje, foram vendidos 85% dos 158 mil cartões disponibilizados ao público. Agora, só estão disponíveis para venda os cartões das faixas das 19h (ida e volta), 23h (somente ida e também ida e volta) e o de somente volta, entre 0h e 5h.

A bilheteria especial na estação Carioca, que fica em frente à academia SmartFit, funciona hoje até as 21h. A venda acontece até o fim do estoque ou até o início da operação especial, às 19h desta terça-feira, dia 31.

A partir das 19h, não serão aceitos os cartões unitário, pré-pago e Giro do MetrôRio, nem os cartões da RioCard (Bilhete Único e Vale-Transporte) e o sistema de pagamento por aproximação (NFC). Nas estações General Osório, Cantagalo e Siqueira Campos esses cartões serão aceitos até as 23h59.



Os cartões unitário, pré-pago e Giro do MetrôRio, os cartões da RioCard e o pagamento com tecnologia NFC voltarão a valer a partir das 7h do dia 1º de janeiro, junto com o funcionamento normal das estações, em horário de feriado.