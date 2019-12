Metrô do Rio tem apenas 5% dos cartões disponíveis para o réveillon

Rio - O Metrô Rio informou que até as 12h desta segunda foram vendidos 95% dos 158 mil cartões especiais para embarque no metrô durante a festa da virada do ano. A expectativa da concessionária é que os bilhetes se esgotem ainda nesta segunda-feira.

Para evitar transtornos durante a festa de final de ano na Praia de Copacabana, na zona sul da cidade, o embarque no metrô carioca, das 19h do dia 31 até as 5h do dia 1º, só será permitido para quem tiver comprado o bilhete especial. A expectativa é que a festa atraia pelo menos 2,8 milhões de pessoas.

Segundo a concessionária, só estão disponíveis para venda os cartões das faixas das 23h para ida e volta e o de somente volta, entre 0h e 5h.

A bilheteria especial na estação Carioca funciona hoje até as 21h. Caso os bilhetes não se esgotem ainda nesta segunda-feira, podem ser comprados até as 19h de amanhã (31).

O cabeleireiro Jonathan Moreira, de 24 anos, enfrentou 20 minutos de fila para comprar os bilhetes de ida para as 23h para ele e mais dois amigos. Ele disse que, por causa da correria de final de ano no trabalho, não pôde comprar antes os cartões. "Eu queria ir às 22h. Outros amigos já tinham comprado os bilhetes e vão mais cedo. Mas vamos nos encontrar na Praia de Copacabana", afirmou Jonathan, que já foi oito vezes à festa em Copacabana.

Já o estudante de ciências da computação Lucas Camelo, de 23 anos, ainda não sabia se iria enfrentar a fila para comprar o cartão do horário das 23h. Ele queria ir nos horários das 19h ou das 20h, já esgotados. "Acho que não vou comprar. Achei que ia conseguir comprar hoje. Minha alternativa vai ser passar o réveillon com a família em casa. Eu queria passar de forma diferente este ano, porque nunca vi os fogos de Copacabana."