Operação apreende linha com cerol em Mangaratiba

Rio - Policiais da 165ª DP (Mangaratiba) apreenderam, nesta segunda-feira, uma carga de linha com substância tipo cerol que estavam sendo vendidas em Muriqui, em Mangaratiba, Região Metropolitana do Rio. A comercialização do material é proibida por todo município com a possibilidade de multa de R$ 5 a R$ 20 mil. A ação contou com apoio da Guarda Municipal local.

Segundo a Polícia Civil, durante a ação, foi orientado aos proprietários do comércio sobre o conteúdo da lei e o potencial nocivo do material. Ainda segundo agentes, os comerciantes colaboraram com os agentes e demostraram desconhecimento da probição da venda.

Motociclista morto após ser atingido por linha chilena

Um cabo da Marinha morreu após ser atingido por uma linha chilena, na tarde de quinta-feira (27). O militar, identificado como Victor de Melo Baptista, transitava em uma motocicleta, próximo à saída 4 da Linha Amarela, na Zona Norte do Rio, quando foi ferido pelo material.

Motoristas tentaram socorrer o rapaz que chegou a ser levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte, mas o militar não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o jovem já chegou à unidade em parada cardiorrespiratória. Segundo informações, Victor perdeu muito sangue por conta do corte.