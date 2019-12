Balsas com fogos para o Réveillon em Copacabana são liberadas

Dezessete toneladas. Esta é a quantidade de fogos de artifício que vão colorir o céu de Copacabana, na Zona Sul do Rio, durante a tradicional festa de Réveillon. Seis novos efeitos serão apresentados como cubos 3D, carinhas felizes e o planeta saturno, entre outros. A queima terá duração de 14 minutos. O material foi distribuído em dez balsas que receberam o aval da Capitania dos Portos, da Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, na manhã de ontem. A expectativa é que três milhões de pessoas participem do evento. O que seria um recorde para a cidade.

Segundo o presidente da Riotur, Marcelo Alves, a capital fluminense deve receber 1,9 milhão de turistas nacionais e estrangeiros. "Estamos muito próximos de atingir 100% de ocupação na rede hoteleira. A cidade está repleta de visitantes. Não à toa, otema da festa este ano é Amor a Cada Vista. Ou seja, cada ângulo que o turista se deparar, ele vai se encantar pela cidade”, diz.

As balsas, que serão instaladas a 450 metros de distância da orla, começaram a ser levadas para seus respectivos pontos às 18h horas de ontem. No entanto, a operação está prevista para terminar somente às 6h de hoje. Para isso, a Capitania dos Portos precisou interromper o tráfego de embarcações nos portos do Rio.

A Capitania dos Portos acompanha o trabalho da equipe de pirotecnia e do transporte das balsas desde o início de dezembro. Para aumentar a segurança, teremos uma equipe de 500 agentes da Capitania no mar de Copacabana, para evitar entre outras coisas a aproximação de curiosos e de praticantes de esportes, como o stand up paddle", disse o capitão dos portos do Rio de Janeiro, André Félix.

A queima dos fogos será acionada por GPS, instalados em cada uma das balsas. Os equipamentos, que já estão conectados a pelo menos 13 satélites, serão acionados automaticamente à meia noite. Por questões de segurança, todas as balsas vão contar com pelo menos um especialista em pirotecnia.

De acordo com o proprietário empresa responsável pelo show pirotécnico, Marcelo Kokote, o público vai se encantar com as novidades desse ano. "Este ano, vamos apresentar seis novos efeitos. Entre eles, o hydrangea, com quatro cores divididas e que se trocam entre elas, o four party, com círculos multicoloridos e a dahlia, momento mais colorido da festa", diz. O espetáculo no céu estará sincronizado com uma trilha sonora especial. "Vamos ter música clássica, funk, MPB e samba", adianta Kokote.

Confira as atrações em Copacabana

Palco principal - em frente ao Copacabana Palace

Das 19h às 3h

Anayle Sullivan

Allyrio Mello

Diogo Nogueira

Ferrugem

Queima de fogos

DJ Marlboro

Escola de Samba da Mangueira



Das 20h às 3h

Palco Verão TIM Rock – Posto 3

DJ Dodô

Palco Verão TIM Pop – Leme

DJ Giordanna Forte

Palco Verão TIM Samba – Posto 5

DJ MAM