Cartões de Réveillon do metrô estão esgotados

Rio - Os 158 mil cartões especiais de Réveillon estão esgotados, de acordo com o MetrôRio. Os últimos bilhetes foram vendidos no fim da tarde desta segunda-feira, na estação Carioca, no Centro do Rio.



A venda começou no dia 9 de dezembro, em seis estações: Pavuna, Uruguai, Central, Carioca, Siqueira Campos e Jardim Oceânico. No último dia 26, a venda dos bilhetes passou a se concentrar na estação Carioca.



As camareiras Raquel Pimentel, de 39 anos, e Sinei Cardoso, 34 anos, foram as últimas a garantir os cartões especiais de Réveillon do MetrôRio na tarde desta segunda-feira. As cariocas que trabalham juntas vão assistir à queima de fogos pela primeira vez com as famílias.



"Hoje assistimos os ensaios no palco de Copacabana e decidimos passar o Réveillon na praia. Saímos correndo para a estação Carioca e conseguimos comprar os cartões na última hora. Já começou a contagem regressiva para realizar este sonho!”, afirmou Sinei.



Operação Réveillon



O metrô é o único meio de transporte que dará acesso ao bairro de Copacabana após as 22h de 31/12. A operação especial de Réveillon vai começar às 19h da terça-feira, 31/12, e termina às 7h da quarta-feira, 01/01/2020. A partir das 19h do dia 31/12, não serão aceitos os cartões unitário, pré-pago e Giro do MetrôRio, nem os cartões da RioCard e o pagamento por aproximação (NFC) - exceto nas estações General Osório, Cantagalo e Siqueira Campos, onde esses meios serão aceitos até as 23h59m da terça-feira, 31/12.



O embarque será feito em 5 faixas de horário (19h às 20h; 20h às 21h; 21h às 22h; 22 às 23h e 23h à 0h), com cartões pré-determinados. Dessa forma, a concessionária garante que o cliente siga até Copacabana com conforto e segurança.



Circulação de trens



Durante a operação especial de Réveillon, entre 19h de 31/12 e 7h de 01/01, os trens da Linha 2 vão circular da Pavuna a General Osório. As linhas 1/4 vão manter o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico. A estação Cardeal Arcoverde ficará aberta apenas para desembarque das 19h às 23h59 de 31/12.



Volta para casa



Entre 0h e 7h de 01/01, o embarque de passageiros será realizado apenas pelas estações Jardim Oceânico, General Osório, Cantagalo, Siqueira Campos e Cardeal Arcoverde, exclusivamente com o cartão especial de Réveillon. As demais estações do sistema ficarão abertas apenas desembarque.



Os cartões unitário, pré-pago e Giro do MetrôRio e os cartões da RioCard voltam a valer a partir das 5h do dia 01/01 nas estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos, Cantagalo, General Osório e Jardim Oceânico e às 7h nas demais estações, quando o metrô inicia o funcionamento no horário de feriado.



As bilheterias e máquinas de autoatendimento das estações voltam a funcionar às 5h do dia 01/01.



As estações Cidade Nova, Praça Onze, Presidente Vargas, Uruguaiana e Catete ficarão fechadas a partir das 7h do dia 01/01 e serão reabertas somente às 5h da quarta-feira, 02/01.



Metrô na Superfície



No dia 31/12, as últimas partidas do Metrô na Superfície das estações Botafogo, Gávea e Antero de Quental serão às 18h. No dia 01/01, o serviço vai operar normalmente, em esquema de feriado, das 7h às 23h.



Gratuidades



Pessoas com necessidades especiais, menores de seis anos acompanhados de um adulto portador de cartão válido e maiores de 65 anos deverão apresentar um documento oficial de identificação para o embarque nas estações durante a Operação Especial de Réveillon. Mediante a apresentação do documento, os agentes de segurança vão liberar a entrada no sistema. Clientes com mobilidade reduzida deverão dar preferência à estação Siqueira Campos na ida e na volta.



Quem tiver qualquer dúvida pode procurar as redes sociais do MetrôRio, o SAC (0800 595 1111) ou se informar em uma das 41 estações do sistema.