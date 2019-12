Turista suíça atacada a tiros na Cidade Alta presta depoimento

Rio - A turista suíça Miranda Pia Regazzpni, de 65 anos, prestou depoimento na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), no Leblon, Zona Sul do Rio, na tarde desta segunda-feira. Ela e o marido, Michele Angelo Galli, de 73 anos, foram atacados a tiros por criminosos na Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. Após cerca de cinco horas de depoimento, ela informou à polícia que eles não chegaram a entrar na comunidade.



Ainda na noite deste domingo (29), Miranda prestou depoimento na 38ª DP (Brás de Pina) e contou que o marido seguia pela Avenida Brasil quando o GPS indicou a entrada da favela como melhor caminho para evitar o congestionamento que existia na via. Ela ainda disse que foi abordada por três homens que estariam em um carro vermelho. O casal teria saído do Recreio às 10h, mas a abordagem dos bandidos ocorreu por volta das 18h.



O casal estava hospedado em um hotel no Recreio desde o último dia 26. Ambos foram socorridos por policiais militares de uma UPP que passavam na região e os levaram para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. A idosa foi atendida no hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde recebeu curativos nos ferimentos no braço esquerdo e recebeu alta, sendo encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina), onde prestou depoimento. Seu marido, baleado no tórax, segue internado na unidade, em estado grave.



Procurado, o Consulado Geral da Suíça no Rio de Janeiro confirmou a cidadania suíça das vítimas e disse que está em contato com as autoridades brasileiras, prestando o necessário suporte às vítimas. "Devido à proteção de dados pessoais, não podem ser fornecidas outras informações", disse em nota.