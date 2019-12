Mulher morre baleada em São Gonçalo

Rio - Uma mulher identificada como Daniela Serpa, de 33 anos, morreu e outra ficou ferida, após criminosos atirarem contra o veículo em que estavam na Rua Lindolfo Fernandes, no bairro Vila Três, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na tarde desta segunda-feira.

Segundo informações de testemunhas que passavam pelo local e viram a intensa troca de tiros, a mulher tentou dar ré para fugir de um tiroteio que acontecia na região, mas perdeu o controle do carro e bateu contra o muro de uma residência. Criminosos, que estavam no interior de um veículo, saíram do carro e efetuaram disparos que acertou Daniela e o carona.

O carro foi atingido por vários disparos de arma de fogo. motorista do Chevrolet Tracker morreu no local, já a carona foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres. Não há informações do estado de saúde dela. Equipes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram até a região para recolher informações. Ocorrência está em andamento.