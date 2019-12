PRF prende foragido por roubo em Itaboraí

Rio - Um foragido da Justiça, suspeito de roubo, foi preso na noite desta segunda-feira por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma abordagem na BR-101, em Itaboraí, Região Metropolitana.

De acordo com a PRF, em uma ronda na BR-101, policiais abordaram uma motocicleta, conduzida por um homem, de 27 anos. Durante a fiscalização, o motociclista informou que não era habilitado.



Ao realizar consultas aos sistemas de segurança, verificaram que o motociclista possuía um mandado de prisão por roubo, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



O condutor foi autuado e conduzido para o 71ª DP (Itaboraí).