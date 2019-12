Apresentação de cantora gospel no Reveillón de Copacabana é liberada pelo STF

Rio - O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a apresentação da cantora gospel Anayle Sullivan na festa da virada de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira. O presidente do STF, Dias Toffoli, deferiu a liminar que suspende a decisão de uma ação pública movida pela Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos (Atea) contra a Prefeitura.

Toffoli atendeu o pedido da Prefeitura do Rio que entrou com um recurso para barrar a decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro. Em dezembro, o show foi suspenso pela juíza Ana Cecília Argueso Gomes de Almeida.

De acordo com a programação da Prefeitura, a cantora gospel vai abrir o palco principal do reveillón de Copacabana, às 19h. A festa vai seguir com as apresentações de Allyrio Mello, Diogo Nogueira e Ferrugem antes da queima de fogos.