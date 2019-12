Turista suíço baleado no Rio continua internado em estado grave

Rio - O turista suíço Michele Galli, de 75 anos, continua internado em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na zona norte do estado do Rio de Janeiro. Ele foi baleado no último domingo (29) por criminosos que seriam da comunidade da Cidade Alta, também na zona norte da cidade.

Ele estava acompanhado da mulher, Miranda Pia Regazzoni, que sofreu apenas escoriações devido a estilhaços. Segundo a Polícia Civil, o casal seguia para Paraty, no sul do estado, onde passaria a virada do ano.



Ainda de acordo com a polícia, eles saíram do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade, mas o GPS do carro os levou até a rodovia Rio-Petrópolis. Na altura do Trevo das Missões, próximo à Cidade Alta, eles teriam sido vítimas de um arrastão (tipo de roubo em que assaltantes roubam várias pessoas ao mesmo tempo).



As primeiras informações da Polícia Civil indicam que os criminosos teriam tentado levar o carro dos turistas, que não falam português e se assustaram com as armas.