Portal pede informações sobre envolvidos na morte de sargento da Marinha

Rio - O Portal dos Procurados divulgou nesta terça, um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) com informações que possam identificar e prender os envolvidos na morte da sargento da Marinha do Brasil Daniela Barcelos Serpa, de 33 anos. Ela foi morta na nesta segunda-feira em um ataque a tiros contra seu carro, na Vila Três, em São Gonçalo, Região Metropolitana. A mulher estava a 100 metros de casa quando foi abordada por suspeitos.



A militar foi baleada no momento em que tentou fugir do local. Daniela teria dado ré, mas o veículo ficou preso em uma entrada de garagem após derrubar um muro. Ela foi enterrada nesta terça-feira, em Cachoeiras de Macacu, onde nasceu.



Daniela estava nas Forças Armadas há oito anos e atualmente servia na Ilha do Mocanguê, em Niterói, também na região metropolitana. A sargento deixa marido e um filho de 7 anos.Com a morte da sargento chega a 64 o numero de agentes de segurança assassinados em 2019, no Rio.



O Portal pede para quem tiver informações a respeito da localização dos envolvidos na morte da militar favor denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pelo mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo Aplicativo para celular do Disque Denuncia.