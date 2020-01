Galpão pega fogo no Santo Cristo

Família de chineses perderam todas as mercadorias que estavam no depósito. Prejuízo ainda não foi contabilizado - Renan Schuindt Rio - Não houve vítimas no incêndio ocorrido na madrugada desta quarta-feira (01), em um galpão, no bairro Santo Cristo, Região Portuária do Rio. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local funcionava como um depósito de mercadorias de bazar e foi completamente tomado pelas chamas. Os proprietários, uma família de orientais, estavam bastante abalados.

Fumaça pode ser vista de diversos pontos da cidade. Chamas foram iniciadas por volta de 2h - Renan Schuindt "Perdemos todo o material. Pegou fogo em tudo", disse um dos familiares, que não quis se identificar. O tamanho do prejuízo ainda não foi contabilizado, mas segundo vizinhos do galpão, que era alugado pela família, o local teria sido abastecido um dia antes. "Ontem mesmo chegou um caminhão cheio de mercadorias. Eles descarregaram muitas caixas aí. Cheguei hoje, por volta de 6h e quando vi o que estava acontecendo levei um susto", disse Antônio Silva, que trabalha na mesma rua.

De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, Henri Costa, responsável pela operação, 20 homens do Quartel Central ainda trabalham no rescaldo. "O incêndio começou por volta de 2h. A maior parte do material era esmalte de unha, o que acaba servindo como um combustível para as chamas. Agora, estamos fazendo o trabalho de rescaldo, pois ainda há risco de novos focos". Ainda de Acordo com Costa, não é possível saber quais as causas do incêndio neste primeiro momento. "A perícia é quem vai definir", disse.

O incêndio destruiu o imóvel, localizado na Rua Pedro Alves, número 190. O telhado desabou, o que dificultou o trabalho dos Bombeiros. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a via está interditada ao tráfego de veículos. Além dos Bombeiros, a Polícia Militar e CET-Rio estão no local.