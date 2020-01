Palco na praia de Copacabana será mantido para abertura do Carnaval

Rio - Após a festa na praia de Copacabana para celebrar a chegada de 2020, o presidente da Riotur, Marcelo Alves anunciou que a estrutura do principal palco do Réveillon não será desmontada. A estrutura será utilizada para promover a abertura do Carnaval carioca e permanece no local até o dia 12 deste mês. O evento abrirá oficialmente o maior Carnaval da história da cidade, com 50 dias de folia.

O palco receberá a final do concurso da Corte Real do carnaval carioca, que acontecerá pela primeira vez na praia de Copacabana, seguido de um show do Bloco da Favorita e convidados. São esperadas cerca de 300 mil pessoas.



De acordo com Alves, essa é uma ação que notadamente aumenta o fluxo turístico na cidade, amplia a estadia de turistas, que podem ficar do Réveillon até o mega evento. Além, claro, possibilitar a vinda de visitantes que são apaixonados pela tradicional festa carioca.