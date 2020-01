Dólar favorece o turismo

Uma pesquisa da Riotur com 1.312 turistas, entre os dias 26 e 31 de dezembro de 2019, mostrou que os visitantes de São Paulo lideraram o ranking de turistas nacionais, com 29,6%, seguidos de Goiás (14,1%) e Rio Grande do Sul (12,5%). "A alta do dólar também foi importante para nós, porque favorece o turismo nacional", explicou Marcelo Alves.