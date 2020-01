Após um recorde de 1,7 milhão de turistas brasileiros e estrangeiros no Réveillon, a Riotur prepara uma estratégia inédita para manter os visitantes na cidade. Vai promover a abertura do Carnaval, no próximo dia 12, no palco principal montado na Praia de Copacabana para o Ano Novo. A festa contará com show do Bloco da Favorita e a final do concurso da Corte Real, que vai eleger o Rei Momo e a Rainha e a Princesa do Carnaval. A folia só acaba no dia 1º de março.

A expectativa é de um público de 300 mil pessoas no evento de 12 de janeiro, que abre oficialmente o maior Carnaval da história do Rio, com 50 dias de folia. "Como a gente está focado em lotar a cidade com turistas, são ações como essa que comprovam e fortalecem nossa vocação, que é o turismo", destacou Marcelo Alves, presidente da Riotur.

Na próxima semana, a prefeitura vai detalhar o esquema dos blocos de rua, que se apresentarão na cidade até março. Já os desfiles das escolas de samba acontecem no Sambódromo entre dias 21 e 24 de fevereiro. No dia 29 será o Desfile das Campeãs. A Riotur busca superar o número de turistas no período, que no ano passado foi de 1,6 milhão. "A cidade inteira será ocupada com folia e alegria para que a gente faça mais recordes, mais sucesso e mais movimentação econômica nesse próximo evento", afirmou Marcelo Alves.

100% DE OCUPAÇÃO

Além do recorde de turistas, o Réveillon deste ano também contou com 100% de ocupação hoteleira na noite da virada, de acordo com pesquisa do Sindicato dos Meios de Hospedagens do Município do Rio de Janeiro (SindHotéis Rio). Copacabana e Leme, na Zona Sul, foram os bairros mais procurados, com 95% de quartos reservados.

Na sequência vieram Ipanema, Leblon, Flamengo e Botafogo, com 94%, além de Barra da Tijuca e o Centro, com 90% de ocupação. A maior procedência é de turistas nacionais — 81%. Entre os internacionais lideraram visitantes da Argentina, Chile e Estados Unidos. "É uma grande vitória para o Rio de Janeiro", reiterou o presidente da Riotur.