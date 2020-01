Motoristas encontram trânsito lento na volta para o Rio após o Réveillon

Rio - Quem deixou para voltar para o Rio nesta quinta-feira após a festa de Réveillon encontra vários pontos de retenção na cidade. Os pontos mais críticos são a Região da Rodoviária Novo Rio e a Ponte Rio-Niterói, onde o tempo de travessia sentido capital fluminense chega a 38 minutos.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), há congestionamento na pista lateral da Avenida Francisco Bicalho, no sentido Avenida Brasil, entre a quadra da Unidos da Tijuca e a Rodoviária Novo Rio. Quem vai em direção à Cidade Nova, encontra lentidão na altura do Instituto Médico Legal (IML).

Trânsito é lento na Avenida Francisco Bicalho na volta do feriadão de fim de ano - Reprodução / Divulgação

Na Ponte Rio-Niterói, quem vem da Região dos Lagos ou do Espírito Santo encontra trânsito lento ao longo da rodovia no sentido Rio de Janeiro. A previsão da Econponte, que administra o trecho, é que de ontem até hoje passem cerca de 183 mil veículos em direção à capital do estado.

Na BR-101, os motoristas encontram trânsito lento. No sentido Rio de Janeiro, há pontos alternados de lentidão entre o km 262, no entroncamento da BR-101 com a RJ-124, em Rio Bonito, até o km 322, em Niterói, devido ao excesso de veículos. Em Casimiro de Abreu, há 2 km de fila no km 206, devido uma colisão transversal entre dois automóveis. Os veículos já foram retirados do local. Faixas livres.

No sentido Espírito Santo, há retenção entre o km 295 e o km 293, em Itaboraí, devido ao excesso de veículos

Na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o trânsito apresentava boas condições às 14h30 no trecho do estado, com pequenas retenções apenas na região paulista. Na BR-040 (que liga Juiz de Fora-MG ao Rio), motoristas não encontram problemas ao longo da rodovia às 14h50.

Mais cedo, uma carreta apresentou problemas na Avenida Brasil, na altura de Barros Filho, complicando o trânsito no sentido Centro do Rio. O fluxo acabou ficando lento nos dois lados da via expressa. O veículo já foi retirado da pista.