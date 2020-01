Aulão de patinete agita Copacabana neste domingo

Rio - Comemorando a chegada de 2020 e o verão carioca, a Lime realiza neste domingo, aulas gratuitas de condução de patinetes e boas práticas para quem já usa ou quer usar essa modalidade de transporte. O First Ride Academy será na Avenida Atlântica, 213, próximo ao Hotel Fairmont, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A ação começa às 13h.

De acordo com os organizadores, os usuários poderão ter uma experiência em ambiente controlado, com todo conforto e assessoria de instrutores treinados para dar todas as informações necessárias para uma experiência completa com as patinetes.



O evento, que faz parte de um esforço global da Lime para levar boas práticas e ajudar o usuário a ter mais confiança e segurança ao usar as patinetes, já acontece em outros países nos quais a empresa opera, como Estados Unidos e Alemanha, e já treinou mais de 900 pessoas no Rio e em São Paulo.



As aulas têm duração de até 10 minutos e comportam até 5 pessoas cada uma. Em seguida, os alunos poderão andar com as patinetes Lime usando um código promocional.



Para garantir a presença os interessados podem fazer inscrições gratuitas no site da Lime. Quem passar pelo local também pode participar.



Serviço:



First Ride Academy



Quando: domingo, 5 de janeiro



Horário: das 13h até 17h



Onde: Próximo ao Hotel Fairmont - Avenida Atlântica, 213 - Copacabana



Inscrições: https://bit.ly/2F5faPF