Plano Verão conta com dez mil agentes

O histórico do Alerta Rio demonstra que o janeiro mais chuvoso foi o de 2013, com média de 346,1 milímetros. No ano passado foi registrada a menor média de chuvas para o referido mês nos últimos cinco anos. No período, a quantidade de chuva foi de apenas 54 mm.

Em novembro, a Prefeitura do Rio anunciou o Plano Verão 2019, que prevê a mobilização de dez mil funcionários para atuar em caso de chuvas fortes. Entre eles, 6.410 garis, 1.400 guardas municipais e 160 funcionários da Defesa Civil.

A ação ainda conta com 164 sirenes instaladas em 103 comunidades, que têm disponíveis 194 pontos de apoio, como escolas municipais e igrejas, para receber pessoas em situação de risco.

PARCERIA COM A NASA

Dando continuidade à parceria da prefeitura com a Nasa, quatro pesquisadores estiveram no Rio em outubro para iniciar uma nova etapa do programa de previsão de deslizamentos nas encostas.

O software, desenvolvido há um ano pela agência espacial norte-americana junto ao Instituto Pereira Passos e ao Centro de Operações Rio, tem índice de acerto de 87,7%. Agora, serão desenvolvidas novas ferramentas de monitoramento a fim de prevenir inundações na cidade.