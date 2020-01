Inmet solta alerta de perigo de ventos fortes em várias regiões do Rio

Rio - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) distribuiu hoje um alerta de perigo às 16h, informando sobre a presença de chuva em várias regiões do estado do Rio de Janeiro, com ventos intensos variando entre 60 e 100 quilômetros por hora (km/h), com queda de granizo. O alerta do Inmet diz que há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, além de queda de árvores e alagamentos. O alerta do Inmet vale até as 10h, desta sexta-feira.



Um temporal atingiu nesta quinta-feira, por volta das 16h, os municípios da região serrana do Rio. Em Nova Friburgo houve vários pontos de alagamento nos bairros Barreiras, Jardim Califórnia, São Geraldo e Vale dos Pinheiros. A chuva, de forte intensidade, que durou cerca de 1 hora, provocou o deslizamento de uma barreira no bairro São Geraldo, destruindo totalmente uma casa.



Um homem idoso estava sozinho no imóvel, mas conseguiu sair antes do desabamento total da residência. Ele não ficou ferido e foi levado para a casa de parentes. A Defesa Civil de Friburgo disse que não houve necessidade de acionar as sirenes de emergência instaladas em áreas de risco. A estrada Serra do Mar e a rodovia pela serra que liga Friburgo ao Rio de Janeiro está liberada ao tráfego.



Petrópolis, por ser o município que fica na parte mais baixa da serra, foi o mais atingido pelo temporal. Houve três deslizamentos de terra que atingiram residências, sem vítimas. O Rio Quitandinha, no centro de Petrópolis, transbordou impedindo a passagem de carros de passeio. No momento, a chuva diminuiu de intensidade e o nível do Rio Quitandinha já baixou.



A previsão da meteorologia para esta sexta-feira é de céu encoberto com chuva isolada, com temperatura máxima ficando em torno de 26ºC. Para o sábado (4) e domingo (5), o céu também ficará encoberto a nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas. Na segunda-feira (6) o sol volta a aparecer entre nuvens, com a temperatura máxima, atingindo os 32°C.



O alerta meteorológico diz ainda que as áreas afetadas serão: a Costa Verde, o noroeste fluminense, Baixadas Litorâneas, região metropolitana do Rio, o Norte Fluminense, Médio Paraíba, Centro-Sul Fluminense e região serrana.



Precauções

O Inmet alerta ainda que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.